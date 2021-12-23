«Россети Кубань» развивают сети для новых потребителей в адыгейском энергорайоне

Фото: «Россети Кубань».

Энергетики Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» с начала 2021 года построили и реконструировали 40 распределительных подстанций общей мощностью более 5,5 МВА и проложили 32 км воздушных линий электропередачи. Выполненные мероприятия повысили качество энергоснабжения потребителей в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Шовгеновском, Кошехабльском, Красногвардейский районах Республики Адыгея, а также Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края.

Современные комплектные трансформаторные подстанции имеют высокие технические и эксплуатационные характеристики, отвечают актуальным требованиям безопасности.

При строительстве воздушных линий электропередачи энергетики применили самонесущий изолированный провод (СИП), имеющий ряд преимуществ: его использование существенно снижает риск электротравматизма, СИП устойчив к коррозии, гололедообразованию и механическим повреждениям, обладает низкой аэродинамичностью, что исключает схлестывание проводов во время сильных ветровых нагрузок.

Напомним, что с начала 2021 года энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» обеспечили технологическое присоединение и увеличение мощности для более двух тыс. потребителей, приняли 2,7 тыс. заявок, обеспечили 32 МВт мощности подключенным потребителям.