Более 300 километров кубанских дорог отремонтируют в 2022 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 300 километров дорог Кубани отремонтируют в 2022 году. Качество трасс в регионах обсудили на Большой пресс-конференции президента РФ.

В Краснодарском крае с 2015 года отремонтировали почти 4 тысячи километров дорог. В следующем году на реконструкцию отведено 37,9 миллиарда рублей.

– Объемы дорожного фонда и профильного нацпроекта позволяют успешно и с опережением сроков обновлять краевые дороги. В следующем году планируем отремонтировать более 300 километров, из них 180 – в сельской местности, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Напомним, в регионе продолжают строить обход Тимашевска, трассы Краснодар – Ейск в Динском районе, обход станицы Ленинградской. В следующем году стартуют работы по Восточному транспортному коридору в Краснодаре, а в 2023 году завершат Яблоновский мост.