Обвиняемые избили жертву, надели наручники и увезли Фото из архива КП

Троих жителей Адыгеи обвиняют в похищении человека. Они удерживали его и избивали, сообщает пресс-служба СУ СК РФ республики.

Так, в июне этого года три жителя Майкопа договорились заключить договор с потерпевшим о поставке товаров. Однако это оказалось обманом.

На месте встречи в поселке Тлюстенхабль они избили мужчину, надели наручники и увезли в Белореченский район. Обвиняемые держали жертву и «выбивали» долг.

- В настоящее время фигуранты заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.