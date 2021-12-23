Проезд в кубанских электричках подорожает с начала 2022 года Фото: instagram.com/kep_kuban/

Проезд в кубанских электричках подорожает с 1 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород».

Так, ценник за каждую зону в крае составит 29 рублей. А на участке Туапсе-Адлер придется заплатить чуть больше – 42 рубля.

В Сочи, на протяжении Северо-Кавказской железной дороги, 58 рублей составит проезд за каждую зону на участках Адлер – Роза Хутор, Адлер – Аэропорт, Адлер – Имеретинский курорт, Имеретинский курорт – Роза Хутор.

А в Адыгее установлена цена в 20 рублей.