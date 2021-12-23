Лучшие казачьи отделения, школы и детсады определили на Кубани

Руководителям вручили дипломы и денежные сертификаты Фото: пресс-служба краевой администрации

Итоги краевых конкурсов и акций казачьей направленности подвели в Краснодаре. На мероприятии озвучили лучшие корпуса и школы, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Лучшим казачьим детсадом признано учреждение № 31 станицы Ленинградской, второе место – у детского сада № 5 станицы Старощербиновской, третье – № 15 поселка Ильский Северского района. Руководителям вручили дипломы и сертификаты на 30, 20 и 15 тысяч рублей.

По итогам конкурса лучшая казачья школа - №11 в хуторе Маевском Славянского района. На втором месте – школа № 7 поселка Малокубанского Новопокровского района. А третьим признано учреждение № 19 в станице Скобелевской Гулькевичского района. Школы наградили дипломами и сертификатами на 50, 30 и 20 тысяч рублей.

А лучшими среди муниципальных отделений Союза казачьей молодежи стали Анапское, Абинское и Новопокровское.

– В добровольческой акции «Во имя Кубани» провели более 8 тысяч мероприятий – участие приняли свыше 115 тысяч человек. В 2022 году мы не только сохраним краевые конкурсы, акции и мероприятия, но и добавим в наш перечень новые, – отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.