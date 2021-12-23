Сотрудник минобра Кубани незаконно проводил проверки в школах

Сотрудники прокуратуры выявили факт самоуправства со стороны чиновника из минобра. Фото: epp.genproc.gov.ru

В прокуратуру Краснодарского края обратилось с жалобой руководство одного из краевых частных образовательных учреждений. Как сообщил руководитель образовательного центра, они столкнулись с повышенным вниманием к их деятельности со стороны сотрудника регионального министерства образования и науки. По причинам, которые не разглашаются, чиновник провел проверку образовательного учреждения в составе комиссии, хотя не обладал должными полномочиями.

- Установлено, что вопреки требованиям Федерального закона от «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» один из работников министерства принял участие в проверочных мероприятиях в отношении образовательного учреждения, не имея на то достаточных оснований, поскольку не был включен в состав членов проверочной комиссии, определенной распоряжением руководителя министерства, - рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сотрудники прокуратуры выявили нарушение и вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «самоуправство». Уже состоялось рассмотрение материалов в мировом суде, по решению которого чиновник привлечен был оштрафован.