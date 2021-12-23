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Экономика23 декабря 2021 16:21

Известный маркетплейс вложил 6,5 млрд рублей в строительство промпарка на Кубани

Предприятие начнет работу в феврале 2022 года
Евгения ХАЛИКОВА
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Промпарк крупного маркетплейса расположился на востоке Краснодара. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Промпарк крупного маркетплейса расположился на востоке Краснодара. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае завершается строительство первого объекта на территории промышленного парка крупного маркетплейса. Это инвестиционный проект стоимостью 6,5 млрд рублей. Промпарк возводят в пригороде Краснодара, и в будущем там расположатся швейное производство, производство упаковки, а также типографии и полиграфические компании.

– Для реализации масштабного инвестпроекта краем был предоставлен земельный участок без торгов. Это налагает на инвестора определенные обязательства. В том числе привлечение не менее трех резидентов, и мы уже наблюдаем спрос на эту площадку со стороны кубанских производителей. В дальнейшем и управляющая компания, и резиденты смогут пользоваться рядом региональных преференций, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Объект будет введен в эксплуатацию в начале 2022 года. В будущем руководство маркетплейса планирует получить статус индустриального парка. Власти региона пообещали оказать инвестору необходимую поддержку для подготовки документов.