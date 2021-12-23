На Кубани впервые вручили премии за достижения в области науки и инноваций

Ученые кубани получили премии администрации Краснодарского края. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В администрации Краснодарского края впервые чествовали победителей конкурса, которые проводили среди сотрудников вузов и научных организаций региона. Премия была утверждена по поручению губернатора Кубани в 2021 году. В число лауреатов вошли 13 человек. Они представили 5 работ, каждая из которых удостоена награды в размере 300 тысяч рублей.

– Победителей выбирали авторитетные ученые и специалисты в различных областях науки, техники и технологий. Мы гордимся достижениями наших научных сообществ в сфере технологий и инноваций, – сказал первый замминистра образования, науки и молодежной политики Кубани Сергей Пронько.

Самые интересные и перспективные научные проекты выбирали открытым конкурсом. Всего на соискание премии администрации Краснодарского края в области науки и инноваций претендовали 12 работ.