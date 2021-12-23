В Краснодаре зафиксировали рекордное за последние несколько лет количество аварий

В Краснодаре гололед спровоцировал рекордное количество аварий. Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

Выпавший 22 декабря снег спровоцировал огромное количество аварий по всему региону. Больше всего дорожно-транспортных происшествий произошло в краевом центре. По сводкам регионального ГИБДД за сутки в городе было зарегистрировано 439 ДТП и это рекорд за последние несколько лет.

– Причинами и условиями совершения основной массы происшествий явилось наличие зимней скользкости, – прокомментировали «КП» - Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по краю.

По словам автоинспекторов, дороги несвоевременно обрабатывались реагентами. По данным ГИБДД, снегоуборочные машины работали только на нескольких магистральных улицах, оставив без внимания остальные городские улицы, в том числе и маршруты движения общественного транспорта и школьных автобусов. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендовали улучшить организации работ по зимней эксплуатации городской улично-дорожной сети.