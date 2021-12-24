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Общество24 декабря 2021 3:01

Погода в Краснодаре 24 декабря 2021: город начинает оттаивать

В Краснодаре 24 декабря будет скользко и холодно
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Оставшийся снег начнет таять

Оставшийся снег начнет таять

Фото: Галина КОПЫЛОВА

Узнали, какая погода в Краснодаре 24 декабря. После трех дней сильных морозов в кубанской столице, город начнет потихоньку оттаивать. Дневные температуры поднимутся выше нуля.

- 24 декабря в Краснодаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -9…-11 градусов, днем 0…2 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выходные в Краснодаре будут дождливыми. Температура воздуха может колебаться от 7 до 11 градусов тепла.