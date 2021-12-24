Что произошло за ночь 24 декабря в Краснодарском крае

Дороги в городе уже расчищены от снега

Что произошло за ночь 24 декабря на Кубани. В Краснодаре зафиксировали рекордное за последние несколько лет количество аварий. По мнению автоинспекторов, причина в неудовлетворительном зимнем содержании дорог. По сводкам регионального ГИБДД в городе было зарегистрировано 439 ДТП.

Известный маркетплейс вложил 6,5 млрд рублей в строительство промпарка на Кубани. Предприятие начнет работу в феврале 2022 года.

Сотрудник минобра Кубани незаконно проводил проверки в школах. За самоуправство чиновник был оштрафован.

Проезд в кубанских электричках подорожает с начала 2022 года. Каждая зона по краю составит 29 рублей.

На курортах Краснодарского края с 30 декабря 2021 в отели не заселят без QR-кода. Не получится заселиться на курортах Кубани и за обещание сделать прививку.