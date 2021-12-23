В садовом товариществе Краснодара увеличат мощность на питающей сети

В садовом товариществе "Знаменский" решили проблемы с перебоями электроснабжения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Краснодара взялись за решение проблем с электроснабжением садового товарищества «Знаменский», жители которого регулярно жаловались на отключения света в домах. Известно, что 23 декабря в 11:00 в поселке снова произошло отключение и до конца дня ситуация с энергоснабжением жилых домов так и не стала стабильной.

Глава администрации Андрей Алексеенко распорядился увеличить мощность трансформаторной подстанции для стабилизации энергоснабжения садового товарищества.

Как сообщили в мэрии, удалось достичь договоренности об увеличении мощности сети почти в два раза, это позволит избежать отключений электроэнергии даже в самые пиковые часы.