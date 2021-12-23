В Новороссийске потушили пожар в многоэтажном доме

В Новороссийске горело 9-этажное общежитие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новороссийске 23 декабря вспыхнул пожар в одной из комнат 9-этажного общежития на улице Видова, где проживали сотрудники местного троллейбусного управления. Жильцы обратились за помощью к пожарным. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 16.36.

- В 16.37 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, - рассказали в региональном главке МЧС.

К моменту прибытия пожарных огнем была охвачена площадь 120 кв.м. Из здания пришлось эвакуировать 81 человека. В 17.25 пожар удалось локализовать, спустя еще 25 минут огнеборцы отчитались о завершении работ.