На Кубань надвигается мороз до - 25 градусов

На Краснодар надвигаются сибирские морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Краснодарский край надвигаются аномальные морозы Наступающая ночь обещает быть очень холодной, по прогнозам синоптиков, в горных районах показатели термометров достигнут отметки – 25 градусов. Немногим лучше будет в предгорных районах, от -7 и до -12 ночью, днем до – 6.

- В пятницу, 24 декабря, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность, в отдельных районах снег. Ночью и утром местами туман, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу среды.

Особенно бдительными стоит быть автомобилистам. Из-за температурных качелей на дорогах гололедица, прогнозируемый мокрый снег только добавит опасности попасть в ДТП. Неприятных ощущений добавит и ледяной ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.