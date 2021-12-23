Дело об убийстве двух приставов в Сочи направлено в суд

Судить Вартана Кочьяна будут в Краснодаре

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о посягательстве на жизнь судебных приставов и умышленном повреждении имущества. Преступление произошло в Сочи 9 июня 2021 года. Житель Адлерского района был не согласен с решением суда о признании его построек незаконными и выстрелил в приставов, когда те приехали контролировать исполнение судебного решения о сносе самостроев. Двое приставов скончались на месте.

- После этого он дважды выстрелил в привлеченный для производства сноса погрузчик, принадлежащий муниципальному унитарному предприятию г. Сочи "СтройПроектСервис", чем причинил ущерб в сумме свыше 150 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО.

В результате психолого-психиатрической судебной экспертизы 60-летнего мужчину признали вменяемым. Самострои, которые он пытался защитить, все же снесли. Рассматривать дело будут в Краснодарском краевом суде.