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Экономика23 декабря 2021 19:26

Рост зарплат в Краснодарском крае составил 8,4%

В среднем жители региона получают 39,7 тыс. рублей
Евгения ХАЛИКОВА
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Зарплаты кубанцев выросли

Зарплаты кубанцев выросли

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Краснодарстат опубликовал свежие сведения о трудовых доходах кубанцев. Так, по данным аналитиков, жители региона в январе-октябре 2021 года зарабатывали в среднем 39,7 тысячи рублей, что на 8,4 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Лучше всего оплачивается труд работников организаций, занятых финансовой и страховой деятельностью. Их заработная плата выше средней на 70,9 %, следом идут айтишники и сотрудники организаций, занятых добычей полезных ископаемых.

Ниже среднекраевого уровня на 18,4% доходы сотрудников сферы образования, также на 28,5% меньше средних цифр получают администраторы предприятий.