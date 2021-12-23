Рост зарплат в Краснодарском крае составил 8,4%

Зарплаты кубанцев выросли Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Краснодарстат опубликовал свежие сведения о трудовых доходах кубанцев. Так, по данным аналитиков, жители региона в январе-октябре 2021 года зарабатывали в среднем 39,7 тысячи рублей, что на 8,4 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Лучше всего оплачивается труд работников организаций, занятых финансовой и страховой деятельностью. Их заработная плата выше средней на 70,9 %, следом идут айтишники и сотрудники организаций, занятых добычей полезных ископаемых.

Ниже среднекраевого уровня на 18,4% доходы сотрудников сферы образования, также на 28,5% меньше средних цифр получают администраторы предприятий.