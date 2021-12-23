Ввоз метилэфедрона пресекли автоинспекторы в Краснодарском крае

Инспекторы ДПС пресекли ввоз наркотика. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю

В Кущевском районе автоинспекторы, несущие дежурство на стационарном посту, остановили для проверки легковой автомобиль «ДЭУ». Однако проверкой документов водителя дело не ограничилось. Внимание полицейских привлек заметно нервничающий пассажир легковушки. При досмотре вещей 23-летнего жителя Ростовской области, обнаружили причину паники.

- В результате досмотра автомобиля на заднем сиденье в рюкзаке, принадлежащем пассажиру, сотрудники Госавтоинспекции обнаружили и изъяли три полимерных пакета с порошкообразным веществом. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

Эксперты изучили содержимое пакетов и выяснили, что это метилэфедрон. Установлено, что полкилограмма запрещенного вещества подозреваемый приобрел в Московской области и рассчитывал продать его. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.