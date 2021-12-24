Узнали, где будут отключения света в Сочи 24 декабря 2021 года

Жители Сочи останутся без света Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Сочи 24 декабря намечены ремонтные работы на электрооборудовании, которые повлекут за собой массовые отключения электроэнергии по всему городу. Неприятную новость должно скрасить обещание сотрудников «Сочинских электросетей», которые заверяют, что благодаря своевременному ремонту предстоящие праздничные дни не будут омрачены перебоями подачи электроэнергии.

В Адлерском районе света не будет с 08:00 до 18:00 на улицах Попова, Полевая, Урицкого, Цимлянская, Верхнениколаевская, Заречная, Фрунзе, Тульская, Скальная, Мостовая и Николаевская.

Хостинский район электрики также не обойдут вниманием. Здесь ремонтные работы запланированы на улицах Я. Фабрициуса, 1-20, Тургенева, Абовяна, а также в гаражном кооперативе «Автомобилист» и в садовом товариществе «Ромашка»

В Центральном районе веерные отключения запланированы с 08:00 до 19:00 на улицах Пасечная, Подгорная, а также на переулках Пасечный, 18, 20, и Подгорный 11.

В Лазаревском районе перебои с электричеством начнутся в 8 тура и продолжатся до 19. Трудности испытают жители поселка Лазаревского, проживающие на улицах Сочинское шоссе, Толстого, Суворова, а также обитатели аула Хаджико, проживающие на переулках Вольный, Зэкошныг и Шовгеновский.