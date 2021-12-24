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Общество24 декабря 2021 5:16

В мэрии Краснодара объяснили перебои электроснабжения в ДНТ «Знаменский»

Жители пожаловались на скачки и отключения электроэнергии
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Если дома подключат к газу, мощностей по электроэнергии хватит

Если дома подключат к газу, мощностей по электроэнергии хватит

Жители дачного товарищества «Знаменский» пожаловались на перебои электроснабжения. Из-за отключений в том числе нет тепла и воды.

В мэрии Краснодара объяснили, с чем связаны перебои.

- Сбои в работе оборудования происходили из-за пиковых нагрузок. Оборудование не рассчитано на фактическое потребление. Мэр поручил увеличить мощность сети в товариществе на холодное время года, - отметили в администрации города.

В настоящее время в дачном товариществе увеличили мощность питающей подстанции, подключили все девять трансформаторов.

Также в администрации посоветовали жителям провести в поселок газ.