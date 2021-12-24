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Общество24 декабря 2021 5:37

В Сочи рекомендовали не выезжать на летней резине еще сутки

В городе продолжают держаться морозы, на дороге гололед
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Рабочие продолжают чистить тротуары

Рабочие продолжают чистить тротуары

В Сочи значительно похолодало. Ночью температура воздуха по побережью составила 3-4 градуса мороза. В Красной Поляне столбики на термометрах опустились до - 9, в Северной части Лазаревского района до -12. Автомобилистам рекомендовали еще сутки не выезжать на дороги на летней резине.

- Движение на маршрутах регулярных перевозок местами затруднено, на нескольких маршрутах движение осуществляется не до конечных остановок. ГИБДД настоятельно рекомендует сочинцам и гостям города-курорта воздержаться от поездок на личном транспорте без зимней резины, - отметили в мэрии.

Дороги в Сочи продолжают обрабатывать песком. Штормовое предупреждение действует до конца суток 24 декабря. По прогнозам, с 25 числа на курорт снова вернутся плюсовые температуры.