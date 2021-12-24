Аэропорт Геленджика объявил о завершении строительства нового терминала

Фото: пресс-служба Геленджика

В Геленджике достроили новый терминал аэропорта. Его возвели за 18 месяцев.

- В скором времени получим разрешение на ввод здания в эксплуатацию. В настоящее время на объекте ведется отладка оборудования, обучение персонала, - сообщил гендиректор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Иванович Таранченко.

Архитектурная концепция терминала разработана итальянским архитектурным бюро Fuksas и представляет собой птицу, парящую над бухтой. Структурный потолок внутри здания символизирует оперение, а динамическая подсветка, меняющая цвет в течение дня — солнце, отражающееся в морской воде, закат и звездное небо.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что терминал нового аэропорта в Геленджике точно войдет в топ самых «космических» зданий мира. Он с высоты птичьего полета походит на межгалактическую станцию.

Футуристическая постройка кажется нереальной: сверху сооружение воздушной гавани напоминает огромную расплавленную каплю серебра, а внутри впечатляет диковинным и уникальным дизайном, формами, элементами декора.