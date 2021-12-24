Финал игры прошел в Сочинском профессиональном техникуме. Фото: пресс-служба мэрии

В Сочи состоялся финал интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», сообщает пресс-служба городской администрации.

Финал игры прошел в Сочинском профессиональном техникуме. Участники отвечали на вопросы по литературе, истории, музыке и кино.

– Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» является одной из самых популярных среди молодежи Сочи. В игре принимают участие ребята разных национальностей, интересов и сферы работы. Год молодежи в Сочи мы завершаем городским чемпионатом. Уверены, в 2022 году география нашего клуба знатоков станет намного шире, – рассказали корреспонденту «Комсомольская правда» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Победителями игры стали участники команды городского ученического совета старшеклассников «Ветерок». Они заняли первое место. На второй строчке расположилась команда городского студенческого совета «Твинс». А третье место отдали команде работающей молодежи «Рабочий класс».

Ранее «Комсомолка» писала, что на Кубани подведены итоги ежегодного краевого конкурса профессионального мастерства. «Сочинские ярмарки» стали победителями в одной из номинаций.