Прокуратура Сочи выявила грубые нарушения в работе сочинского детского сада

Прокурор обратился с исковым заявлением в суд о признании деятельности детского сада незаконной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи прокуратура приостановила деятельность частного детского сада, работавшего с многочисленными грубыми нарушениями федерального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

– Прокуратура Центрального района Сочи с привлечением специалистов органов пожарного надзора и службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека провела проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности частного детского сада «Лучики». Стало известно, что образовательная деятельность осуществлялась без необходимой лицензии, – рассказали корреспонденту «Комсомольская правда» - Кубань» в пресс-службе прокуратура Краснодарского края.

Но это не единственное нарушение в работе детского сада. Некоторые помещения не отвечали санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности. Кроме того, не во всем здании есть система автоматической пожарной сигнализации. У детского сада отсутствует медицинский кабинет.

– В холодильных камерах хранились продукты без упаковки производителя и маркировочных ярлыков. К тому же у воспитателей отсутствовали личные медицинские книжки и документы об образовании, – добавили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокурор обратился с исковым заявлением в суд о признании деятельности детского сада незаконной. Судом требования были удовлетворены в полном объеме. Теперь владелец детского сада не сможет осуществлять деятельность по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста.