В Сочи заметно потеплеет. Фото: пресс-служба городской администрации

В Сочи ожидается резкое потепление до +15. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– В Сочи температура воздуха прогреется до +15 градусов. Потеплеет не только в олимпийской столице России, но и во всем Краснодарском крае. Температура воздуха составит 8–15 градусов тепла. Даже ночью не ожидается минусовой температуры. В регионе будет тепло в ближайшую неделю, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, совсем недавно на Сочи обрушился сильнейший снегопад. Движение по трассам было парализовано. Температура воздуха опустилась до -10.