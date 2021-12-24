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Общество24 декабря 2021 7:38

В Сочи ожидается резкое потепление до +15

25-26 декабря со Средиземного моря придут потоки весеннего тепла
Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Сочи заметно потеплеет. Фото: пресс-служба городской администрации

В Сочи заметно потеплеет. Фото: пресс-служба городской администрации

В Сочи ожидается резкое потепление до +15. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– В Сочи температура воздуха прогреется до +15 градусов. Потеплеет не только в олимпийской столице России, но и во всем Краснодарском крае. Температура воздуха составит 8–15 градусов тепла. Даже ночью не ожидается минусовой температуры. В регионе будет тепло в ближайшую неделю, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, совсем недавно на Сочи обрушился сильнейший снегопад. Движение по трассам было парализовано. Температура воздуха опустилась до -10.