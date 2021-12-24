Специалисты «Россети Кубань» стали победителями конкурса «Лидеры энергетики»

Фото: «Россети Кубань»

Сотрудники Сочинского филиала «Россети Кубань» начальник сектора технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства Алексей Лобанов и начальник оперативно-диспетчерской группы Дмитрий Крутов стали победителями всероссийского конкурса «Лидеры энергетики». Награждение победителей и встреча с топ-менеджерами Группы «Россети» состоялись в Москве в День энергетика.

Во встрече приняли участие первый заместитель генерального директора – исполнительный директор Андрей Муров, первый заместитель генерального директора – главный инженер Андрей Майоров, заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Алексей Мольский и врио заместителя генерального директора по цифровой трансформации Константин Кравченко.

Главными темами встречи стали текущие вопросы электросетевого комплекса и перспективы его развития до 2035 года, роль Группы «Россети» в энергопереходе, реализация повестки ESG. Также обсуждались актуальные требования к подготовке энергетиков будущего, востребованность рабочих специальностей в долгосрочной перспективе, развитие системы обучения и подготовки персонала с учетом вызовов времени.

Конкурс «Лидеры энергетики» в этом году проведен по трем трекам: «Реализация услуг и учет электроэнергии», «Оперативно-технологическое управление», «Цифровая трансформация». Отборочные мероприятия проходили в течение года, по итогам была проведена оценка интеллектуальных способностей и профессиональных компетенций участников, управленческого потенциала, умения работать в команде и выстраивать конструктивные отношения в коллективе. Конкурсанты выполнили основную часть заданий в дистанционном формате.

- Конкуренция была высокой, за победу в этом году боролись 3 440 энергетиков из различных компаний ТЭК. Этот проект важен для Группы «Россети». Он позволяет нам находить талантливых, мотивированных и перспективных специалистов для решения актуальных задач отрасли, в том числе связанных с адаптацией сетевого комплекса к энергопереходу. Для участников – это возможность нарастить компетенции и реализовать свой карьерный потенциал, - отметил Андрей Муров.

Все победители конкурса включены в состав управленческого кадрового резерва Группы «Россети». Кроме того, они получили образовательные гранты и сертификаты на доступ к электронной библиотеке, которые позволят реализовать индивидуальную программу развития и повышения компетенций.

«Лидеры энергетики» – первый отраслевой проект, который проводится по методике конкурса «Лидеры России». Он организован ПАО «Россети» в партнерстве с АНО «Россия – страна возможностей» для руководителей среднего звена с целью формирования управленческого резерва из числа талантливых и мотивированных специалистов и создания «социального лифта» для энергетиков. В 2021 году конкурс проведен во второй раз.