«Ростелеком» организовал контакт-центр Единого оператора газификации

«Ростелеком», крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, запустил в опытную эксплуатацию контакт-центр Единого оператора газификации — ООО «Газпром газификация» (входит в группу «Газпром межрегионгаз»). Контакт-центр автоматизирует прием и обработку обращений потребителей, а также станет дополнительным источником информации граждан о возможности подключения газа в рамках проекта развития газоснабжения и газификации регионов.

«Ростелеком» выделил для контакт-центра федеральный номер 8-800-101-00-04, звонки на который бесплатны для пользователей из любого региона страны, а также внедрил голосового помощника. Он позволяет круглосуточно обрабатывать до 500 одновременно входящих обращений, более чем на 65% снижая нагрузку с операторов контакт-центра.

- Современные технологии позволяют решать важные социальные задачи, при этом заказчик получает эффективный и надежный инструмент общения с потребителями, позволяющий снизить нагрузку на операторов, повысить операционные показатели и оперативно получать необходимую статистику для анализа эффективности работы контакт-центра. При этом весь контроль обслуживания происходит автоматически, а значит, исключен человеческий фактор и субъективная оценка операторов, — сказал старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

- Социальный характер догазификации проявляется не только в бесплатном для населения подведении трубы к участку, но и в создании условий для поддержки и взаимодействия с потенциальными абонентами через все возможные каналы. Контакт-центр Единого оператора газификации обеспечит крайне важное консультирование заявителей по вопросам догазификации. В перспективе его функционал планируется расширить, — отметил генеральный директор «Газпром газификация» и группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.