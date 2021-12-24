«Цифра» для села: «Ростелеком» обеспечил мобильной связью и интернетом 70 станиц Кубани в рамках проекта УЦН 2.0

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» построил 70 базовых станций и обеспечил жителей 70 населенных пунктов Краснодарского края доступом к мобильному интернету и услугам мобильной связи. Проект охватил небольшие поселения, где проживает от 100 до 500 человек. Он реализован в рамках второго этапа программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) в соответствии с соглашением между Минцифры России и национальным цифровым провайдером.

- Наша компания на протяжении нескольких лет реализует программы, которые помогают уменьшить цифровое и технологическое отставание села от города. На первом этапе проекта УЦН 2.0 строительство базовых станций затронуло только Краснодарский край, в будущем году мы, помимо еще 48 базовых станций на Кубани планируем ввести в эксплуатацию 11 станций в Республике Адыгея, — отметил Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

В рамках проекта в каждом населенном пункте устанавливаются базовые станции, подключенные по волоконно-оптическим линиям связи. Доступ в интернет предоставляется по технологии LTE/4G, диапазон радиочастот 2300–2400 МГц обеспечивает скорость мобильной передачи данных до 50 Мбит/с и выше. Работа над проектом ведется совместно с оператором мобильной связи Tele2 (дочерней компанией «Ростелекома»), который выступает в качестве центра компетенций.

- Последние два года из-за распространения коронавирусной инфекции многие школы и организации переводят учащихся и сотрудников на удаленный режим работы и учебы. Проблема быстрого доступа в интернет становится особенно острой, он превращается в базовую потребность. До недавнего времени о таком интернете в нашей местности приходилось только мечтать. Реализуя проект по устранению цифрового неравенства, “Ростелеком” делает важное и нужное дело, — отметила Светлана Щеголькова, глава Александровского сельского поселения Ейского района.

Реализация проекта продлится до конца 2030 года и охватит более чем 24 тыс. малых поселений во всех регионах страны. На Юге России к этому сроку современная мобильная связь станет доступна в 2 428 населенных пунктах.