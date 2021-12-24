1,5 миллиарда рублей инвестирует ростовская компания в строительство долгостроя в Сочи

Фото: Минстрой Краснодарского края

Ростовская компания вложит 1,5 миллиарда рублей в строительство ЖК в Сочи. В 2022 году начнутся строительные работы.

Объект незавершенного строительства «Камелия парк» недавно был приобретен ростовской компанией ГК «Сокол».

– Объект освобожден от всех обременений и ограничений, связанных с деятельностью предыдущего собственника. Нам выдали разрешение на строительство. Планируем сдать ЖК в эксплуатацию к концу 2022 года. В настоящее время решается вопрос с авторским надзором по корректировке фасада здания. У нас в планах сделать его максимально современным, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе компании ГК «Сокол».

Напомним, в Сочи прокуратура обнаружила серьезные нарушения в работе детского сада. Прокурор обратился с исковым заявлением в суд о признании деятельности детского сада незаконной.