В Краснодарском крае продолжается активное сотрудничество бизнеса и власти

Фото предоставлено пресс-службой ИСК "Еврострой"

Социально-ответственный бизнес сегодня становится нормой. Крупные компании берут на себя часть заботы о комфорте, благоустройстве и эргономичности городов и районов Кубани.

Один из показательных примеров – деятельность строительно-инвестиционной компании «Еврострой» под руководством Николая Шихиди, которая к концу года подводит итоги работы.

Сейчас идет строительство и реконструкция сразу двух скейт-парков - в Адлерском и Центральном районе Сочи. Один из них, площадью 1600 квадратных метров, отвечает мировым требованиям и подходит для серьезных соревнований.

Параллельно готовится еще один большой проект. На месте заброшенной турбазы «Южная» появится новый современный комплекс для отдыха. На подъездных дорогах по просьбе местных жителей уже ведутся укрепительные работы. Построен резервный путь к домам с улицы Кедровая, в планах - возведение здесь новой школы и детского сада.

После оползня в Хостинском районе силами компании реконструирована военная стела, во время реставрации были подняты архивы, позволившие восстановить список героев. Дополнительно построен новый мемориал воинам Великой Отечественной. Отреставрировано здание местного музея.

В Новороссийске силами инвестора Николя Шихиди был отремонтирован и благоустроен участок центральной набережной поблизости от ТЦ «Черноморский». В Геленджике появились два детсада и младшая школа, которые помогут значительно разгрузить существующие социальные объекты города. В Анапе компания Николая Шихиди построила начальную школу и три комфортабельных детских садика. Один из них располагается на территории жилого комплекса «Черное море», два этажа включают все необходимое: актовый и спортивный залы, медицинский кабинет, пищеблок и прачечная.

Помимо этого, «Еврострой» помогает обеспечить жильем детей-сирот. Сегодня помещения уже оформлены в собственность и заселены.