Курорты Кубани подготовили новогодние программы для отдыхающих

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Курорты Кубани вовсю готовятся к новогодним праздникам и уже могут встречать гостей. Для туристов подготовили различные развлекательные мероприятия и программы для запоминающегося времяпрепровождения.

- В праздничные дни работать будут не только традиционные экскурсии и объекты показа, но и дополнительные рождественские площадки, - отметили в администрации региона.

На курортах организуют ярмарки и дегустации, а также утренники, театрализованные представления.

Кроме того, в Абрау Дюрсо откроют ледовый каток, а в Сочи-парке покажут премьеру циркового спектакля, в «Атамани» организуют иммерсивное представление.

В Анапе, Сочи, Геленджике, Новороссийске, Туапсинском районе и на Азовском побережье оборудовано 68 зимних пляжей, где отдыхающие тоже смогут проводить время, наслаждаясь видами моря.