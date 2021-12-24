COVID-19 за сутки подтвердился у 581 человека на Кубани

Последние новости по коронавирусу на 24 декабря

В Краснодарском крае продолжают болеть коронавирусом. По данным на 24 декабря в госпитали попал 581 человек с инфекцией, в том числе 53 ребенка.

Самыми зараженными стали Краснодар и Новороссийск. Здесь выявили 170 заболевших и 42 соответственно. Также в антирейтинг попали Динской и Тимашевский районы, здесь инфекцию подтвердили у 25 человек в каждом муниципалитете. 23 человека заразились в Сочи.

- По 18 инфицированных в Тихорецком и Туапсинском муниципалитетах, 16 – в Апшеронском районе, 15 – в Армавире, 14 – в Тбилисском, 13 – в Анапе, 12 – в Выселковском. По 11 положительных тестов в Геленджике, Кореновском и Славянском районах. На территории Брюховецкого и Староминского муниципалитетов – по 10, - отметили специалисты.

В остальных районах меньше 10 заболевших. Вакцинация в крае продолжается.