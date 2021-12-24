ДК отремонтировали в Горячем Ключе Фото: пресс-служба краевой администрации

Дом культуры открыли после ремонта в Горячем Ключе. Учреждение не обновляли с 1986 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, в здании отремонтировали внешние стены, помещение, зрительный зал, сцены, кабинеты. В 2017 году в ДК обновили кровлю, полы и оборудовали новые кресла.

В городском Доме культуры каждый год проводят более 250 мероприятий, всего учреждение посещают более 7000 человек. Вместимость ДК планируют увеличить на 30%.