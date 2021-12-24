Юные сочинцы стали призерами международной экологической премии

Весной 2021 года Росприроднадзор учредил международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого». Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Юные сочинцы стали победителями международной экологической премии. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Весной 2021 года Росприроднадзор учредил международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого». Целью проекта стало вовлечение детей и подростков от 7 до 16 лет в экологическую повестку и поощрить их, а также волонтерские, общественные, экологические организации, учреждения дополнительного и общего образования, интернаты и детские дома за вклад в сохранение окружающей среды.

– По числу заявок лидировал Краснодарский край. Также в пятерке лидеров – Москва и Подмосковье, Ростовская область и Татарстан. Церемония награждения кубанских детей состоялась в Законодательном собрании Краснодарского края, – сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

На Кубани в номинации «Экофокус» первое место занял юный сочинец Илья Бессонов. Среди других наград – победа в номинации «Экотренды: «Экофлешмоб». Сочинской команде присвоили второе место.