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Общество24 декабря 2021 9:55

Илья Шакалов вошел в состав консультативного совета при комитете ЗСК по вопросам местного самоуправления

На заседании внесены предложения по работе на 2022 год
Светлана ОВДЕЙ
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Илья Шакалов

Илья Шакалов

Ведущий на радио "КП"-Краснодар", гендиректор Фонда развития края Илья Шакалов вошел в состав экспертно-консультативного совета при комитете ЗСК по вопросам местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

На заседании совета Илья Шакалов внес предложения по работе на 2022 год.

Идеи касаются реализации проекта «Современный ТОС Краснодарского края» совместно с Университетом ТОС России, подготовке к формированию плана развития территориального общественного самоуправления Кубани до 2030 года. Рассмотрены вопросы межмуниципального и международного сотрудничества, укрепление связей между муниципалитетами и ТОСами зарубежных стран.

Экспертный совет при ЗСК в том числе подключится к реализации стратегии социально-экономического развития региона совместно с министерством экономики Кубани и Общественной палатой края.

- Уверен, что работа совета поспособствует взаимодействию органов власти с институтами гражданского, экспертного и научного сообщества, СМИ. Участие членов Совета в экспертной деятельности в сфере госстроительства будет способствовать развитию территориального общественного самоуправления на Кубани, - отметил Илья Шакалов.