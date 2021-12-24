Сочи настигнет ураганный ветер

Местами возможны порывы до 15-20 м/с. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи прогнозируется усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– 25 декабря на курорте ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный. Синоптики говорят, что местами возможны порывы до 15-20 м/с, а в Лазаревском районе – до 22-27 м/с, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

По словам синоптиков, в предгорьях Сочи возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также образование тумана. На дорогах будет опасно, возможна гололедица.

– Коммунальные службы Сочи продолжают работать в усиленном режиме. Спасатели настоятельно рекомендуют сочинцам и гостям города соблюдать меры предосторожности, быть внимательными на дорогах, не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, – добавили в пресс-службе администрации Сочи.

В случае возникновения происшествий необходимо срочно звонить по номерам 101, 112.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи произошла авария на водопроводе. Тысяча жителей была лишена воды. Сотрудники водоканала экстренно проводили работы.