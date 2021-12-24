Как оградить ребенка от вредных влияний в Сети?

Каждая ситуация, будь то мошенничество, буллинг, психологическая атака, подробно разбирается специалистами и обозначает выход из проблемы.

Цикл разбит на шесть фильмов, где наглядно показаны различные приемы злоумышленников и методы противостояния им. Каждая ситуация, будь то мошенничество, буллинг, психологическая атака, подробно разбирается специалистами и обозначает выход из проблемы. Понятно и доступно.

«Виртуальная реальность»

Две подруги на опыте узнают, что профиль в соцсети может сильно отличаться от реального человека. Как не стать жертвой возможного преступника?

«Лучший подарок»

Вместо подарка обнаружилась пропажа всех денег со счета. Как уберечь себя от этого и понятно рассказать детям?

«Максимальный репост»

На телефон поступает тревожное сообщение... Как с ним поступить? Переслать другу? Что может произойти, если все будут пересылать друг другу непроверенную информацию?

«Калькулятор»

Подросток решил заработать, но быстро разочаровался, узнав, сколько на самом деле получают наркокурьеры — от 8 до 15 лет заключения...

«Ты не один»

Случайное нелепое фото Егора попадает в Сеть, и теперь он подвергается насмешкам и издевательствам. Как он может справиться самостоятельно? Какая помощь взрослых потребуется?

«На игре»

Варя вступает в опасную сетевую игру для подростков. Ни одноклассники, ни учителя, ни родители не замечают, что происходит с девочкой. Как равнодушие окружающих может обернуться трагедией.

Эти мини-фильмы были сняты режиссером Даниилом Бергером и творческим объединением «Группа товарищей». В числе консультантов - эксперты по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».

- «Ростелеком» как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде считает очень важным подготовку детей к жизни в современных условиях. Вместе с распространением интернета, гаджетов и цифровых технологий меняется и характер угроз, многие из которых старшее поколение пока недооценивает или даже не идентифицирует, — считает вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.