Строительство школы и детсада началось по улице Колхозной Краснодара Фото: пресс-служба городской администрации

Строительство школы и детского сада началось по улице Колхозной Краснодара. Объекты запланировано возвести в течение двух лет. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время участки огородили заборами, идет разработка котлована под детский сад, подготавливают площадку для школы. Учреждения возводят на территории жилого комплекса.

Трехэтажная школа на 1100 мест расположится на участке 2,5 гектара – здесь оборудуют блоки начальной и средней школы. А двухэтажный детсад на 160 мест займет участок 0,7 гектара – посещать его будут восемь групп, в том числе две ясельные.

В районе улиц Колхозной и Садовой работают две школы, но количество учеников превышено. А в пяти детских садах не хватает 100 дополнительных мест для дошкольников.

Завершить строительство новой школы планируют в октябре 2023 года. А детский сад будет готов уже к концу 2022 года.