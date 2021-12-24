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Общество24 декабря 2021 10:31

Более двух тысяч кубанцев обеспечили водоснабжением

Новые сети построили в поселениях Тбилисского района
Светлана ОВДЕЙ
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Более двух тысяч кубанцев обеспечили водоснабжением Фото из архива КП

Более двух тысяч кубанцев обеспечили водоснабжением Фото из архива КП

Новые сети водоснабжения построили в поселениях Тбилисского района Кубани. Водой здесь обеспечили более двух тысяч человек, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Водопровод оборудовали в южной части станицы Староминской. Сети проложили и в селе Ванновском – северная часть пункта. Всего построено порядка шести километров трубопровода, установлены гидранты, колодцы, промыты и дезинфицированы трубы. От жителей принимают заявления на подключение участков к новым сетям.

А в селе Ванновском проложили более трех километров водопровода. Здесь водой снабдят 84 участка, или около 500 человек.