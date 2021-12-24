В Сочи молодежь устроила массовую драку на улице

Фото: скриншот видео "Типичный Сочи"

В Сочи молодые люди устроили массовую драку напротив одного из сочинских баров. Кадры потасовки разместили в социальных сетях 23 декабря. На видеозаписи видно, что в драке участвуют приблизительно 15-20 человек. Среди них есть несовершеннолетние.

В настоящее время полиция Сочи проводит проверку по данному факту.

– Материал зарегистрирован. Правоохранители изучат видеозапись, на которой происходит конфликт подростков. Будет принято соответствующее решение, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, что в Сочи прокуратура зафиксировала несколько нарушений в работе детского сада. Суд приостановил деятельность дошкольного учреждения.