11 километров трассы Краснодар-Ейск отремонтировали в Тимашевском районе Фото: пресс-служба краевой администрации

Первый этап реконструкции трассы Краснодар-Ейск завершили в Тимашевском районе. Здесь отремонтировали 11 километров дороги, сообщает пресс-служба администрации региона.

По проекту трассу расширили до четырех полос, оборудовали транспортную развязку и зоны отдыха.

- Здесь установили два пункта весового контроля, освещение на протяжении всего участка. Дорога сократит время в пути к черноморским курортам и Крымскому мосту, – рассказал вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

На втором этапе на трассе отремонтируют участок в 12 километров в Динском районе. А завершить общую реконструкцию дороги планируют в 2023 году.