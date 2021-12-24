Призеров краевого конкурса памяти маршала Жукова наградили в Крымске Фото: пресс-служба администрации региона

Призеров краевого конкурса памяти маршала Г.К. Жукова озвучили в Крымске. На мероприятии подвели итоги работы муниципалитетов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Первые места заняли Успенский, Крымский районы и Краснодар, на вторую ступень поднялись Новопокровский, Туапсинский муниципалитеты и Новороссийск. Третье место – у Гулькевичского и Ейского районов.

В том числе грамоты и благодарности вручили более 70 организациям, воинским частям, военно-патриотическим клубам, районным казачьим обществам и предприятиям Кубани.

– Число участников возросло более чем на миллион, подано свыше 520 заявок. Благодарю всех за плодотворный труд и выражаю уверенность, что в следующем году мы продолжим активную работу по патриотическому воспитанию, – отметил вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Всего более чем в 110 тысячах мероприятий поучаствовали 3,5 миллиона человек.