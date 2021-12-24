Владельцы работают без разрешения на торговлю Фото: krd.ru

Восемь точек незаконной торговли пиротехникой обнаружили в Краснодаре. У владельцев не обнаружили разрешения на продажу, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, нелегально фейерверками и петардами торговали в павильоне по улице Озерной, 11. Всего за декабрь рейды обнаружили восемь точек продаж без разрешения.

Напомним, в Краснодаре официально оформлены 52 пункта, где можно приобрести пиротехнику. В городе ежедневно работают группы мониторинга из сотрудников администрации, полиции.

Помочь в поиске нелегалов могут и жители, сообщив о точке в городское управление торговли и бытового обслуживания населения, ЕДДС, дежурную часть УМВД Краснодара.