Без света в Краснодаре остались 2,5 тысячи человек

В зону отключения попали и две школы Фото из архива КП

Без света в Западном округе Краснодара остались 2,5 тысячи человек. Отключение произошло и в двух школах. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Из-за аварии на линии электропередачи свет погас по улицам Офицерской, Шоссе, Нефтяников, Дзержинского, Рашпилевской. В том числе в зону отключения попали МУСКОШ №26 и МБОУ гимназия № 54. Восстановить подачу планируют в течение пяти часов.

При возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номерам:

8(861)214-33-36, 050, 112