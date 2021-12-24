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Общество24 декабря 2021 11:31

Без света в Краснодаре остались 2,5 тысячи человек

Отключение произошло и в двух школах
Светлана ОВДЕЙ
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В зону отключения попали и две школы Фото из архива КП

В зону отключения попали и две школы Фото из архива КП

Без света в Западном округе Краснодара остались 2,5 тысячи человек. Отключение произошло и в двух школах. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Из-за аварии на линии электропередачи свет погас по улицам Офицерской, Шоссе, Нефтяников, Дзержинского, Рашпилевской. В том числе в зону отключения попали МУСКОШ №26 и МБОУ гимназия № 54. Восстановить подачу планируют в течение пяти часов.

При возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номерам:

8(861)214-33-36, 050, 112