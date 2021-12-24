На Новый год в горы Сочи пустят дополнительные автобусы

Схема транспортного движения останется прежней. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

На Новый год в горы Сочи увеличат число пассажирского автотранспорта. Внутри поселка Красная Поляна будут курсировать шесть дополнительных автобусов в период с 1 по 9 января 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

– При этом схема транспортного движения останется прежней. Также мы планируем запустить новый муниципальный маршрут № 777 по направлению из сочинского аэропорта до курорта «Роза Хутор». На линию выйдет пять автобусов, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Мэрия Сочи рекомендует сочинцам и гостям курорта не использовать личный транспорт для поездок в Красную Поляну на новогодние каникулы. Въезд в горы на транспорте без зимней резины будет запрещен.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи планируют изменить нумерацию маршрутов общественного транспорта. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.