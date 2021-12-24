Руфат Талыбов подготовил для Киры целое новогоднее приключение Фото: пресс-служба регионального МВД

Полицейский из Новороссийска поздравил спасенную им девочку с Новым годом. Руфат Талыбов помог ей, когда ребенка сбила машина, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

В октябре этого года Кира каталась на велосипеде. В это время девочку на глазах у инспектора ДПС сбила машина. Тогда Руфат Талыбов оказал ей первую помощь, вызвал скорую и передал ребенка медикам.

Кира выздоровела, ее жизни ничего не угрожает. А правоохранитель в преддверии Нового года решил поздравить девочку. Так, узнав об увлечении собаками, Руфат Талыбов подготовил новогоднее приключение с Дедом Морозом, Снегурочкой и служебным псом.

Инспектор и персонажи подъехали к детской площадке, где девочка гуляла с родителями. Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом и поиграли в детские зимние игры. Затем Кира познакомилась со служебной немецкой овчаркой Калиной – она помогла девочке найти новогодний подарок.