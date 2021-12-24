В Краснодаре на улице Колхозной начали строить школу и детский сад

Фото предоставлено пресс-службой СК Семья.

На территории ЖК «Все свои» в центральном округе Краснодара началось строительство муниципальной школы и детского сада. Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест планируется ввести в эксплуатацию до конца октября 2022 года, школу на 1100 мест – в ноябре 2023 года. Ход строительства оценили глава города Андрей Алексеенко и генеральный директор СК «Семья» Руслан Воруков.

- Строить комплексно, создавая комфортную среду для жизни семей – это важная часть философии СК «Семья». В каждом жилом комплексе мы предусматриваем участки для муниципальных школ и детских садов, и ЖК «Все Свои» - не исключение. Новые школа с садиком позволят жителям обеспечить качественное образование детей рядом с домом, - отметил генеральный директор СК «Семья» Руслан Воруков.

Общеобразовательная школа строится в рамках национального проекта России «Образование». Школа расположится на земельном участке площадью 25 тыс. кв.м. Здание состоит из трех этажей площадью 23,7 тыс. кв.м. и включает секции начальной и средней школы. На первом этаже спроектирована столовая на 450 мест и буфет на 60 мест, на втором – большой и малый спортивный залы, тренажерный зал и два актовых зала – на 100 и 499 мест.

Фото предоставлено пресс-службой СК Семья.

Образовательное учреждение насчитывает более 60 кабинетов для обучения профильным предметам, мастерские для обработки дерева и металла, кулинарный кабинет, мастерскую по обработке тканей, танцевальную и театральную студии, изостудию, кабинет информатики, библиотеку с медиатекой, школьный музей и студию эстетики. На школьном дворе предусмотрены площадки с резиновым покрытием для волейбола, баскетбола, подвижных игр и мини-футбола. Безопасность в учреждении обеспечена закрытой территорией и охраной.

Рядом со школой строится детский сад. На участке площадью 6,7 тыс. кв.м. будет размещено 2-этажное здание дошкольного учреждения, рассчитанное на 8 групп. Дети от 1,5 до 7 лет смогут посещать сад в режиме полного дня. Внутри здания предусмотрены кухня, прачечная, медпункт, музыкальный и физкультурный залы. Во дворе детского сада будут находиться прогулочные зоны с игровыми и спортивными площадками. Территория огорожена, доступ предполагается осуществлять через пункт охраны.

- Важность этих объектов трудно переоценить. В центральной части города есть дефицит школ и детсадов. Дети в школах занимаются в две, а то и в три смены. Эту ситуацию нужно было решать ещё вчера. Хорошо, что удалось получить финансирование из краевого и федерального бюджета. Благодаря этому, мы заключили контракты и уже строим два новых объекта. Параллельно нужно вести работу по заказу оборудования. Чтобы после строительства оперативно оснастить и открыть детские учреждения, - сказал Андрей Алексеенко.

ЖК «Все свои» – жилой комплекс в центральном районе Краснодара, состоящий из семи домов переменной этажности. Отличительная особенность комплекса – современный архитектурный облик и прекрасные виды на исторический центр столицы Кубани. Два дома уже сданы, еще пять домов находятся в стадии строительства и будут сданы в эксплуатацию в 3 квартале 2024 года.