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Общество24 декабря 2021 12:14

Лжеполицейский украл у прохожего деньги, угрожая уголовным делом за наркотики, в Армавире

Мужчину задержали
Светлана ОВДЕЙ
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За увод от уголовной ответственности он потребовал 10 тысяч рублей Фото из архива КП

За увод от уголовной ответственности он потребовал 10 тысяч рублей Фото из архива КП

Лжеполицейский украл у прохожего деньги. Мужчина угрожал уголовным делом за наркотики, сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.

Так, в полицию обратился местный житель. Он заявил о том, что около банка к нему подошел мужчина и, представившись полицейским, показал удостоверение внештатного корреспондента. Затем «правоохранитель» достал сверток с порошком – якобы наркотиком – и начал угрожать уголовным делом. За помощь с уводом от ответственности он потребовал 10 тысяч рублей.

Пострадавший отдал деньги, с которыми мужчина скрылся.

Лжеполицейским оказался 27-летний житель. А вместо наркотика в пакете лежала пищевая сода.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанный находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 5 лет колонии, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.