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Общество24 декабря 2021 12:33

Офис врача общей практики построили в Брюховецком районе Кубани

Медучреждение находится в поселке Большой Бейсуг
Светлана ОВДЕЙ
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Пациентов здесь начнут принимать с 2022 года Фото: пресс-служба краевой администрации

Пациентов здесь начнут принимать с 2022 года Фото: пресс-служба краевой администрации

Офис врача общей практики построили в Брюховецком районе Кубани. Медучреждение находится в поселке Большой Бейсуг, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Офис начнет принимать жителей с начала нового года – всего 1,5 тысячи детей и взрослых. Здесь оборудованы регистратура, кабинет физиотерапии, врача общей практики, фельдшера, прививочный и процедурный пункты.

Всего в этом году в крае возводят 20 зданий офиса врача общей практики в 19 районах. Они начнут прием пациентов в 2022 году.