Проводится доследственная проверка Фото из архива КП

Пенсионер погиб при пожаре в Каневском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло накануне ночью. Жители многоэтажки увидели пожар в квартире и вызвали службы. Спасатели локализовали возгорание. После в квартире пожарные обнаружили тело 67-летнего мужчины.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

- По факту возгорания проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Анапе при пожаре погибла пенсионерка. Предварительная причина – нарушение пожарной безопасности с отоплением.