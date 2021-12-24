Ozon Express расширяет присутствие в Краснодарском крае — сервис доставки за час появился в Сочи

Доставка от часа доступна для жителей Дагомыса, Хосты, Розы Хутор и Адлера. Фото предоставлено пресс-службой OZON.

Теперь сочинцы могут заказать с быстрой доставкой не только свежие продукты питания, но и широкий ассортимент разнообразных товаров — от бытовой химии и косметики до смартфонов и книг. И все это с доставкой за час или в удобные временные слоты. Всего ассортимент сервиса насчитывает порядка 15 тыс. товарных наименований.

Даркстор Ozon Express (склад, где собираются онлайн-заказы для быстрой доставки) открылся в Центральном районе Сочи, на улице Транспортной. Благодаря такому расположению горожане смогут получить товары в течение часа с момента покупки или в удобные часовые слоты. Экспресс-доставкой за час охвачен весь центральный Сочи. Доставка от часа доступна для жителей Дагомыса, Хосты, Розы Хутор и Адлера.

Ранее сервис начал свою работу в Краснодаре, где открылись два даркстора Ozon Express. Всего сервис обеспечивает в регионе более 300 рабочих мест, из них 130 — в дарксторе и в курьерской доставке в Сочи. Кроме того, сервис активно ищет локальных поставщиков продуктов питания. Уже продукцию в Ozon Express в регионе поставляют маслозавод «Абинский», Агрокомплекс им Н.И. Ткачева, ООО «Мясные деликатесы», ЗАО «МПК Динской» и другие. В ассортименте сервиса, помимо продуктов питания и товаров повседневного спроса, представлены и продукты под собственной торговой маркой Ozon Express. Сейчас собственная линейка бренда насчитывает более 20 позиций. В ближайшем будущем запланировано открытие пекарни на территории даркстора.

- Совсем недавно Ozon Express запустился в Краснодаре, а сейчас мы значительно расширили наше присутствие в регионе. Теперь сочинцам и гостям курортной столицы страны тоже доступна быстрая доставка порядка 15 тысяч товарных наименований — от свежей молочной продукции и овощей до книг, игрушек и даже электроники. Широкий ассортимент и быстрая доставка особенно актуальны сейчас, когда сочинцы активно готовятся к Новому году, — комментирует Елена Шульгина, директор Ozon Express.

Ozon Express — сервис быстрой доставки из дарксторов, e-grocery подразделение компании Ozon. Сервис представлен в Московском регионе и в ряде крупных городов страны. Для заказа онлайн во всех регионах присутствия доступно более 20 тыс. товарных наименований — от свежих продуктов до гаджетов, лекарств и товаров для автомобилистов. Также под брендом Ozon Express выпускается продукция под собственной торговой маркой, в том числе готовые блюда по уникальным рецептам. Из 65 товаров под собственной торговой маркой сервиса 10 получили награду международного конкурса «Гарантия качества 2021».